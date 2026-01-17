Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: Toros Neza

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Casados con hijos

Comenzamos con la segunda temporada esta serie sobre la vida de la caótica familia Olivares de clase media que vive en el corazón del barrio de Villa Coapa en la Ciudad de México.

Toros Neza

Seguimos con este documental. México en los años 90 y un equipo que hizo historia por su garra, extravagancia y forma de jugar al futbol, Toros Neza.

Maixabel

Finalmente, una película. El año 2000, cuando el esposo de Maixabel Lasa, Juan María Jauregui, fue asesinado por ETA. Once años después, recibe una petición increíble, uno de los hombres que mataron a Juan quiere reunirse con ella en la prisión de Nanclares de la Oca en Álava, España.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos de la Liga MX, los encuentros de la NFL, así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

Ingresa a ViX y pasa un gran fin de semana con el contenido que tiene para ti.

