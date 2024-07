¡Está de Regreso! Revelan Fecha de Estreno de 'Shrek 5'

Shrek, el ogro que marcó a toda una generación, está de regreso. DreamWorks Animation, estudio responsable del querido ogro, reveló la fecha de estreno de la quinta película de esta saga.

De acuerdo con información publicada a través de sus redes sociales, Shrek 5 se estrenará el 1 de julio del 2026.

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu