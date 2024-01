Sorpresiva y Familiar, Así Fue la Boda de Paul Stanley y Joely Bernat

Tras ocho años de noviazgo, el conductor y actor Paul Stanley y Joely Bernat cerraron el año como marido y mujer. La pareja se casó en vísperas de Navidad en un evento privado y secreto.

Un día después de hacer pública la noticia de sus nupcias, Paul y Joely revelaron los detalles de su unión civil en el programa Hoy.

Para Joely Bernat, casarse con el conductor del programa Hoy fue el momento más bello de su vida.

Yo me maquillé y me hizo mi mamá el cabello; estaba llorando. Yo estaba ¡oh my good! Me estaba pegando, todo el día me la pasé llore y llore, muy contenta muy agradecida con el amor de mi vida, verlo y decir es mi esposo siento cosquillitas en el estómago