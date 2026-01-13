Votaciones Premios Lo Nuestro 2026: ¿Cómo Votar para Elegir a los Ganadores? Paso a Paso

La edición número 38 de los Premios Lo Nuestro, la gala que celebra lo mejor de la música latina, ya abrió su periodo de votación al público para que los fans elijan a sus artistas favoritos de las 44 categorías que conforman esta entrega.

La premiación, organizada por TelevisaUnivision, cuenta con una amplia lista de nominados en géneros como urbano, pop, tropical y música mexicana, entre otros. Los ganadores no se decidirán por un jurado especializado, sino por el voto popular de los espectadores, que pueden participar desde cualquier lugar con acceso a internet.

Paso a paso para votar en los Premios Lo Nuestro

Si quieres apoyar a tus artistas favoritos y contribuir a que se lleven un premio, sigue estos pasos:

Accede al sitio oficial de votación:

Ingresa a: www.premiolonuestro.com/vota

Ahí se desplegará el formulario para participar en el proceso.

Registra tu correo electrónico:

Para emitir tu voto deberás registrar una dirección de correo válida. Esta información es requisito indispensable para validar tu participación.

Selecciona a tus favoritos:

Dentro de la página aparecerán las cinco secciones principales de categorías (General, Urbano, Pop, Tropical y Música Mexicana), con todos los artistas y obras nominados. Elige a tu favorito en cada categoría.

Envía tu voto:

Una vez que hayas elegido a tus candidatos en todas las categorías, envía tu selección. La votación es gratuita, aunque pueden aplicarse cargos por el uso de tu servicio de internet.

Requisitos:

Solo pueden participar personas mayores de edad.

¿Cuándo puedes votar?

El proceso comenzó el 13 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 26 de enero a las 11:59 p.m. (hora local), periodo en el que los fans tendrán la oportunidad de registrar su voto.

¿Qué sigue después?

Los resultados de la votación se revelarán durante la ceremonia de los Premios Lo Nuestro 2026, que se llevará a cabo el 19 de febrero de 2026 desde el Kaseya Center en Miami, Florida. El espectáculo será transmitido en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión, así como en streaming a través de ViX.

Premio Lo Nuestro continúa con su tradición de reconocer a los artistas más relevantes de la música latina, y con el voto popular se refuerza el papel activo de los fans en la premiación.

