Caso Lorena Samara: Muere Mujer con Discapacidad Cuya Custodia Estaba en Disputa entre Padres

Lorena Samara de 32 años de edad, murió rodeada de irregularidades. La muerte de la mujer con discapacidad provocó una disputa entre sus familiares en el municipio de Chalco, Estado de México; esto sabemos de su fallecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven vivía con una discapacidad cognitiva y enfermedades crónicas. Sin embargo, sus padres peleaban su custodia y, durante ese pleito, su papá presuntamente la sustrajo de su casa para evitar el pago de la pensión alimenticia.

Noticia relacionada: Caso Kiara Paula Ruvalcaba: Joven Principiante Muere durante Clase de Box en Aguascalientes

No obstante, cuando la mamá de Lorena acudió a rescatarla, le informaron que había fallecido.

¿Qué pasó con Lorena Samara en Chalco, Edomex?

Lorena Samara Guerrero Benítez murió en el Hospital General Regional 71 del IMSS, ubicado en Chalco. Cuando la madre de “Lore” quiso reclamar el cuerpo para saber qué había ocurrido con ella, la familia del padre se negó.

Por esta razón, la familia materna llevó a cabo una protesta afuera del domicilio donde vivió por última vez la joven, con la finalidad de exigir justicia.

Aseguran que el cuerpo de Lorena Samara presentaba algunos golpes, principalmente, en el rostro.

Video: Justicia para Lorena Samara: Protestan con Huevos en Fiscalía de Edomex por Muerte de Mujer con Discapacidad

Lanzan huevos a edificio de Fiscalía

Una vez que se dio a conocer el deceso de Lorena Samara, los habitantes de San Pablo Atlazalpan exigieron justicia e hicieron una protesta al exterior del Centro de Justicia local, donde arrojaron huevos a las instalaciones para pedir que se investiguen los hechos.

Luego de darse a conocer el caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas de la muerte de Lorena, así como ocurrieron los hechos; hasta el momento, no hay ningún detenido.

Historias recomendadas:

EPP

