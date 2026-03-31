Balacera en Sinaloa Hoy: Enfrentamiento Deja 4 Policías Muertos en Escuinapa

Civiles armados se enfrentaron a balazos con policías municipales, en Sinaloa; de acuerdo con reportes, 4 uniformados murieron y uno más resultó herido.

El enfrentamiento ocurrió cuando los agentes realizaban patrullajes sobre la Autopista Mazatlán-Tepic, a la altura de Tecualilla, en el municipio de Escuinapa, donde fueron recibidos a tiros.

En respuesta al ataque, fuerzas federales desplegaron un operativo por aire y por tierra en la zona.

Por el momento no hay personas detenidas.

Video: Balacera en Sinaloa: Sujetos Armados se Enfrentan a Tiros con Policías en Escuinapa

Información en desarrollo…

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Con información de N+.

RMT