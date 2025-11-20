Celebran Audiencia contra Funcionarios y Empresario por Concesión del Libramiento de Nogales

El viernes 14 de noviembre se celebró la primera audiencia en la que se acusó a dos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por uso ilícito de atribuciones, así como al empresario a quien se le dio la concesión del libramiento de Nogales, Sonora.

La concesión carretera se dio de manera irregular en 2023 por el gobernador Alfonso Durazo y representa el primer caso de corrupción gubernamental denunciado contra una dependencia federal. Desde entonces la empresa concesionaria reportó ganancias ante el SAT por más de 79 millones de pesos, sin embargo la carretera sigue con deterioro.

Video: Celebran Primera Audiencia contra Funcionarios y Empresario por Concesión Irregular de Libramiento, en Sonora

Defensa

Para defender a uno de los imputados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se presentó Rodolfo de la Guardia, quien ha trabajado para Juan Antonio Araujo.

Araujo fue socio del exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.

No es la primera vez que Araujo se relaciona con este libramiento, en 2024 una empresa de su hijo, pagó 65 mil pesos a Operadora de Caminos Carreteros Nogamex, la concesionaria de la carretera investigada.

Siguiente audiencia

El 8 de enero de 2026 se llevará a cabo la siguiente audiencia, aunque a petición de la defensa de los funcionarios acusados esta se realizará a puerta cerrada, contrario al principio de máxima publicidad.

Alejandra Barriguete y Williams Castañeda de N+ Focus

