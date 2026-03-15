¿Cuándo Acaba el Registro a la Tarjeta Rosa 2026 que entrega $6,000 a Mujeres de 25 a 45 Años?

Esta es la última oportunidad, si aún no has hecho el registro a la Tarjeta Rosa en 2026, en N+ te decimos hasta cuándo te puedes inscribir a este apoyo que entrega 6,000 pesos a mujeres de 25 a 45 años.

La Secretaría del Nuevo Comienzo de Guanajuato recordó cuál es la fecha límite para inscribirse, luego de que el registro abrió el pasado mes de febrero y ya ha logrado 545 mil afiliaciones, de una meta de 560 mil lugares.

Si bien en una nota previa ya te adelantamos cuánto da la Tarjeta Rosa en 2026, así como las fechas de pago. También te recordamos cuáles son los pasos que debes seguir para asegurar este apoyo para madres solteras.

Ahora bien, hay una aclaración importante sobre el proceso de registro a la Tarjeta Rosa 2026: Incluso aquellas mujeres que ya fueron beneficiarias del programa deben hacer su registro, dado que se hará entrega de una nueva credencial. Este nuevo documento será bancarizado y tendrá un NIP para hacer sus movimientos bancarios.

Video: Programa de Tarjeta Rosa se Renueva en este 2026 en Guanajuato

¿Cuándo acaba el registro a la Tarjeta Rosa 2026 en Guanajuato?

De modo que para aquellas mujeres que habitan en el estado de Guanajuato y tienen entre 25 y 45 años, y por lo menos un hijo, el periodo de registro a la Tarjeta Rosa estará abierto hasta el próximo 31 de marzo de 2026.

Así lo confirmó Rosario Corona Amador, secretaria del Nuevo Comienzo del Gobierno de Guanajuato, quien detalló que la plataforma de inscripción estará abierta durante todo el mes de marzo.

Ello, dado que durante los meses de abril y marzo se hará entrega de las tarjetas rosas a las beneficiarias. Y la activación de la tarjeta se hará al momento de la entrega, por lo que a partir de ese momento se podrá hacer uso de los recursos.

Historia Relacionada Calendario de Pagos Pensión Bienestar del 16 a 22 de Marzo: ¿Qué Mujeres y Adultos Cobran? Lista

¿Cuánto da la Tarjeta Rosa y cuántas veces deposita?

Dado que es una duda recurrente, el pasado mes de enero, tanto la gobernadora Libia Denisse, como la secretaria de Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador, anunciaron que se harán dos depósitos al año a las beneficiarias.

De modo que los pagos que se hagan a través de la Tarjeta Rosa 2026 se harán por tres mil, recibiendo un total de 6 mil pesos al año como apoyo económico.

La primera dispersión se hará durante el mes de junio de 2026, mientras que el segundo depósito del apoyo económico se verá reflejado durante noviembre.

A éstos se sumarán beneficios como asistencia dental, nutricional, vial, funeraria, médico a domicilio y asesoría legal, entre otras.

Video: ¿Cómo Integrar mi Historial Médico a la Tarjeta La Única de Jalisco?

Historias Recomendadas