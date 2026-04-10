Fiscalía de Sonora Acusa de Mala Praxis al Doctor Maximiano ‘N’

La Fiscalía de Sonora acusó de mala praxis al Dr. Maximiano ‘N’, presunto responsable de ocho muertes por la aplicación de sueros vitaminados en Hermosillo.

Se comprobó que las soluciones se suministraban dentro y fuera de la Clínica Homeopática e inclusive se enviaban a otros municipios por paquetería.

Al respecto Porfirio Peña, presidente de la Comisión de Arbitraje Médico de Sonora, indicó:

"Sí puede ser una posibilidad de que se pueda retirar cedula, que se puede inhabilitar. Que se inhabilite por un tiempo, que incluso le digo que pudiera tocar prisión en un momento dado”

Muchos pacientes que iban por sueros para las resacas y otros padecimientos preferían no esperar, ya que se expedían hasta 200 turnos al día y decidían ir por ellos.

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Rómulo Salas Chávez, fiscal general Justicia de Sonora, explicó:

"Y en otros casos se las aplicaban y se las llevaban puestas como si fueran café y en otros casos les entregaban a estas personas bajo la confianza que tenía el médico tratante estas soluciones que él preparaba y solamente él sabe exactamente qué fue lo que les ponía porque estamos esperando dictámenes"

Como muestra de un posible manejo inadecuado de los sueros quedó expuesto a través de imágenes en Google Maps, al buscar el consultorio del doctor Jesús Maximiano ‘N’, se observa al presunto médico recargado con una gorra, en una camioneta y, sobre la caja de un vehículo, un suero vitaminado.

Alerta interestatal e internacional

Continúa una alerta interestatal e internacional por parte de la Fiscalía General de Justicia en el estado de Sonora para dar con el paradero del médico Jesús Maximiano ‘N’, quien aplicaba sueros vitaminados en la colonia Jesús García en Hermosillo, Sonora.

Una joven en redes sociales denunció que, al acudir por un tratamiento por vértigo, el médico le sugirió la aplicación de células madre y que para ello le sacaban sangre y la guardaban.

"El doctor siempre traía un mandilito todo sucio, como lleno de los químicos que él utilizaba, en frente de ti preparaba el suero. Me sacaron sangre para estarme poniendo células madres y de ahí me aplicaban el suero, un suero de un litro, él mismo preparaba, así como dice en redes, él preparaba sus jeringas, él inyectaba el litro de suero y le ponía otras cosas que no te dice”, señaló Ana, una estilista.

En tanto, la Asociación de Médicos Homeópatas de Sonora se deslindó del médico y no lo reconoce como especialista afiliado.

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Con información de Érika Palma

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