Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, Anuncia Divorcio con Carlos Torres
Esto sucede cinco meses después de que el Gobierno de Estados Unidos le canceló la visa a ella y a su esposo, hasta el momento se desconoce el motivo
Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, de 39 años, anunció hoy miércoles 8 de octubre de 2025 que está en proceso de divorcio con el político Carlos Torres.
Así anunció su divorcio Marina del Pilar
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, dio a conocer su divorcio en su conferencia cotidiana:
Estamos en proceso de divorcio, yo respeto mucho a Carlos, es un gran hombre, un gran papá y lo estamos haciendo con mucho cariño y respeto
Esto sucede cinco meses después de que el Gobierno de Estados Unidos le canceló la visa a ella y a su esposo, hasta el momento ha sido desconocido el motivo.
¿Quién es Carlos Torres, ex esposo de Marina del Pilar?
Carlos Torres, ex esposo de Marina del Pilar fue diputado federal y local del PAN; además fue excandidato a alcalde de la ciudad de Tijuana por el mismo partido, pero fue expulsado en 2019 acusado de traicionar al partido por estar a favor de ampliar el mandato del gobernador de Morena, Jaime Bonilla.
Carlos Torres ocupó cargos en el Gobierno de Baja California y en el Ayuntamiento de Tijuana, según él, sin goce de sueldo, pero renunció a esos puestos en junio.
Llama la atención de dejó de aparecer en eventos públicos.
El político y abogado nació en Mexicali, el 18 de noviembre de 1975. Se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
Obtuvo una maestría en Acción Política y Participación Ciudadana.
Se desempeñó como profesor en la facultad de Economía de la UABC y en Ciencias Políticas.
Su militancia en el Partido Acción Nacional (PAN) fue entre 1996 y 2000, se desempeñó como secretario estatal en dicho partido en Tijuana, y como secretario nacional entre 2001 y 2003.
- Fue diputado federal suplente de 2003 a 2006 y diputado federal plurinominal en la LX Legislatura de 2006 a 2009
- Fue delegado federal de la entonces Secretaría de Bienestar en Baja California, entre 2011 y 2012.
De 2016 a 2019, fue diputado local en el Congreso de Baja California, hasta que votó a favor de la “Ley Bonilla”, que ampliaba el mandato del entonces gobernador, Jaime Bonilla, eso generó su expulsión del PAN y su integración a Morena.
Carlos Torres se casó con Marina del Pilar en 2019
- En 2019, se casó con Marina del Pilar, previamente contrajo matrimonio con Vanessa Morrison Loaiza, en 2009.
- En 2024, Carlos Torres fue nombrado coordinador de Proyectos Estratégicos de Baja California.
