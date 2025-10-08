Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, Anuncia Divorcio con Carlos Torres

Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, de 39 años, anunció hoy miércoles 8 de octubre de 2025 que está en proceso de divorcio con el político Carlos Torres.

Así anunció su divorcio Marina del Pilar

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, dio a conocer su divorcio en su conferencia cotidiana:

Estamos en proceso de divorcio, yo respeto mucho a Carlos, es un gran hombre, un gran papá y lo estamos haciendo con mucho cariño y respeto

Esto sucede cinco meses después de que el Gobierno de Estados Unidos le canceló la visa a ella y a su esposo, hasta el momento ha sido desconocido el motivo.

¿Quién es Carlos Torres, ex esposo de Marina del Pilar?

Carlos Torres, ex esposo de Marina del Pilar fue diputado federal y local del PAN; además fue excandidato a alcalde de la ciudad de Tijuana por el mismo partido, pero fue expulsado en 2019 acusado de traicionar al partido por estar a favor de ampliar el mandato del gobernador de Morena, Jaime Bonilla.

Carlos Torres ocupó cargos en el Gobierno de Baja California y en el Ayuntamiento de Tijuana, según él, sin goce de sueldo, pero renunció a esos puestos en junio.

Llama la atención de dejó de aparecer en eventos públicos.

El político y abogado nació en Mexicali, el 18 de noviembre de 1975. Se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Obtuvo una maestría en Acción Política y Participación Ciudadana.

Se desempeñó como profesor en la facultad de Economía de la UABC y en Ciencias Políticas.

Su militancia en el Partido Acción Nacional (PAN) fue entre 1996 y 2000, se desempeñó como secretario estatal en dicho partido en Tijuana, y como secretario nacional entre 2001 y 2003.

Fue diputado federal suplente de 2003 a 2006 y diputado federal plurinominal en la LX Legislatura de 2006 a 2009

en la LX Legislatura de 2006 a 2009 Fue delegado federal de la entonces Secretaría de Bienestar en Baja California, entre 2011 y 2012.

De 2016 a 2019, fue diputado local en el Congreso de Baja California, hasta que votó a favor de la “Ley Bonilla”, que ampliaba el mandato del entonces gobernador, Jaime Bonilla, eso generó su expulsión del PAN y su integración a Morena.

Carlos Torres se casó con Marina del Pilar en 2019

En 2019, se casó con Marina del Pilar, previamente contrajo matrimonio con Vanessa Morrison Loaiza, en 2009.

En 2024, Carlos Torres fue nombrado coordinador de Proyectos Estratégicos de Baja California.

