Inicio Estados Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, Anuncia Divorcio con Carlos Torres

Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, Anuncia Divorcio con Carlos Torres

|

N+

-

Esto sucede cinco meses después de que el Gobierno de Estados Unidos le canceló la visa a ella y a su esposo, hasta el momento se desconoce el motivo

Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, Anuncia Divorcio con Carlos Torres tras 6 Años de Matrimonio

Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Foto: Cuartoscuro

COMPARTE:

Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, de 39 años, anunció hoy miércoles 8 de octubre de 2025 que está en proceso de divorcio con el político Carlos Torres.

Video relacionado: Ciudadanos Protestan con Carne Asada Masiva contra Gobierno de Marina del Pilar en Mexicali

Así anunció su divorcio Marina del Pilar

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, dio a conocer su divorcio en su conferencia cotidiana:

Estamos en proceso de divorcio, yo respeto mucho a Carlos, es un gran hombre, un gran papá y lo estamos haciendo con mucho cariño y respeto

Esto sucede cinco meses después de que el Gobierno de Estados Unidos le canceló la visa a ella y a su esposo, hasta el momento ha sido desconocido el motivo.

¿Quién es Carlos Torres, ex esposo de Marina del Pilar?

Carlos Torres, ex esposo de Marina del Pilar fue diputado federal y local del PAN; además fue excandidato a alcalde de la ciudad de Tijuana por el mismo partido, pero fue expulsado en 2019 acusado de traicionar al partido por estar a favor de ampliar el mandato del gobernador de Morena, Jaime Bonilla.

Carlos Torres ocupó cargos en el Gobierno de Baja California y en el Ayuntamiento de Tijuana, según él, sin goce de sueldo, pero renunció a esos puestos en junio.
Llama la atención de dejó de aparecer en eventos públicos.

El político y abogado nació en Mexicali, el 18 de noviembre de 1975. Se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
Obtuvo una maestría en Acción Política y Participación Ciudadana.

Se desempeñó como profesor en la facultad de Economía de la UABC y en Ciencias Políticas.

Su militancia en el Partido Acción Nacional (PAN) fue entre 1996 y 2000, se desempeñó como secretario estatal en dicho partido en Tijuana, y como secretario nacional entre 2001 y 2003. 

  • Fue diputado federal suplente de 2003 a 2006 y diputado federal plurinominal en la LX Legislatura de 2006 a 2009
  • Fue delegado federal de la entonces Secretaría de Bienestar en Baja California, entre 2011 y 2012. 

De 2016 a 2019, fue diputado local en el Congreso de Baja California, hasta que votó a favor de la “Ley Bonilla”, que ampliaba el mandato del entonces gobernador, Jaime Bonilla, eso generó su expulsión del PAN y su integración a Morena. 

Carlos Torres se casó con Marina del Pilar en 2019

  • En 2019, se casó con Marina del Pilar, previamente contrajo matrimonio con Vanessa Morrison Loaiza, en 2009.
  • En 2024, Carlos Torres fue nombrado coordinador de Proyectos Estratégicos de Baja California.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

Tendencias
Inicio Estados Gobernadora de baja california marina del pilar anuncia divorcio con carlos torres matrimonio