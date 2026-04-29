Llega Cuerpo de Isidro Beltrán a Zimapán, Hidalgo, para Ser Sepultado

Tras un largo recorrido de 17 horas desde El Rosario, Sinaloa, hasta Zimapán, Hidalgo, el cuerpo del minero Isidro Beltrán Reséndiz llegó a su domicilio para ser velado.

Desde las 2 de la mañana, familiares, amigos y conocidos se dieron cita en la calle de Tlalpan, en la comunidad de Plutarco Elías Calles para recibir los restos del minero de 54 años.

El trabajador quedó atrapado en la mina Santa Fe junto con otros tres compañeros, la tarde del 25 de marzo, y fue rescatado 33 días después por el Comando Unificado.

Noticia relacionada: Localizan Sin Vida al Último Minero Atrapado en Mina Santa Fe, en Sinaloa

De acuerdo con sus cercanos, el señor Isidro era una persona amable y dispuesto a ayudar a los demás. Era un minero de corazón que tuvo que irse a buscar trabajo a otras ciudades para mejorar la vida de su familia.

Su sepelio será corto por las condiciones en que fueron encontrados sus restos. A las tres de la tarde, se realizará una misa de cuerpo presente y después, será inhumado en el panteón municipal.

El accidente en la mina Santa Fe

El accidente en el que quedaron atrapados los cuatro mineros dejó un saldo de dos de ellos rescatados con vida y dos trabajadores más, incluido don Isidro, fallecidos dentro de la mina.

Los trabajadores rescatados con vida fueron:

El 30 de marzo, se rescató a José Alejandro Cástulo Colín, originario de Michoacán.

El 7 de abril, los equipos de rescate sacaron a Francisco Zapata Najera.

En el caso de los mineros que perdieron la vida, el 11 de abril, fue rescatado el cuerpo de Abraham Aguilera.

El último en ser sacado fue don Isidro Beltrán, quien fue localizado la madrugada del 27 de abril, alrededor de las 3:15 de la mañana, hora del centro de México.

Este miércoles 29 de abril, dos días después de su rescate, el cuerpo de don Isidro por fin llegó a casa, después de una larga travesía por tierra desde Sinaloa.

Historias recomendadas:

Con información de Bertha Alfaro

ICM