Nieto Narra cómo su Abuelita Murió Aplastada por las Bocinas en Mitin de Máynez en NL

Cristopher no alcanzó a despedirse de su abuelita, “mamá Juanita” como él la llamaba.

La dejó con su abuelo Antonio en el evento del candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez en el campo de Beisbol ubicado en la colonia El Obispo, en la zona industrial de San Pedro Garza García, Nuevo León, donde murió al ser golpeada por parte del escenario que colapsó. Su abuelo sigue hospitalizado.

Mi abuela lamentablemente fue aplastada por unas bocinas y murió instantáneamente, no se pudo hacer nada y pues mi abuelo se alcanzó a salvar, pero, ahorita está internado, está fuera de peligro, pero simplemente le están haciendo estudios para saber si ya está bien, bien, porque ahorita lo que él nos contó es que tenía, veía doble las cosas y ahorita por eso le están haciendo estudios.

El adolescente recuerda que durante el evento se sintió aturdido por el ruido y la gente y decidió moverse del lugar y momentos después ocurrió la tragedia.

Se enteró de la muerte de su abuela porque cuando le marcó a su celular le respondió un guardia de seguridad quien le dio la noticia.

Aunque todavía no asimila lo sucedido se culpa porque fue él quien los invitó al evento.

“La verdad cambiaría el no enseñarles el folletito, porque nos enteramos por un folleto y, pues yo lo encontré tirado en la puerta y pues más que nada siento que todo fue por eso. Desde ahí, aun así, sigo sintiendo que todo fue mi culpa”, se reprocha.

Mueren padre e hijo en tragedia

Alejandra Gámez Escalera perdió a su padre y a su hermanastro, de apenas 11 años.

Mi papá era una persona muy alegre la verdad, muy alegre, trabajadora, muy, muy responsable ósea, era un excelente abuelo, papá que te puedo decir, era mi psicólogo personal, o sea, siempre estaba para mí. El niño también muy buen estudiante, muy noble, muy alegre, también deportista de San Pedro entonces es como que tenía muchísima vida por delante.

Apenas ayer Alejandra quedó de verse con su padre y hoy espera afuera del Hospital Universitario que le entreguen sus restos.

“Pues mira, uno no sabe lo que va a pasar, era un evento que estaban esperando tanto como él, a lo mejor muchísima gente verdad, fue un desastre natural, no tengo palabras para explicarte, ahorita pues lo único ya es resignarnos como te digo, nosotros no sabíamos que iba a pasar, él iba con toda la actitud de disfrutar un ratito, de distraerse y pues pasó esta tragedia”.

La cifra hasta este jueves es de 9 personas muertas entre ellas un menor, 189 heridos de ellos solo 36 continúan hospitalizados.

Se informó que se habilitaron en Palacio de Gobierno módulos de atención para apoyar a los familiares de las víctimas y los heridos.

