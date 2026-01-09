Reportan Delicado al Bebé de Niña de 13 Años en Chiapas; Este es el Reporte Médico

El caso de la niña de 13 años que dio a luz en Chiapas y cuyo “esposo” es otro menor de edad, se está investigando por las autoridades, sin embargo, se informó que su bebé se encuentra delicado de salud.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de México, indicó que la paciente se encuentra actualmente estable, fuera de peligro y con evolución clínica favorable, bajo seguimiento médico continuo.

Noticia relacionada: Caso de Niña de 13 Años en Chiapas: Fiscalía Investiga Delito de Pederastia y Busca a "Pareja"

La adolescente presentó una urgencia obstétrica que fue atendida de manera oportuna en unidades del sistema público de salud

Asimismo refirió que se atendió con todos los protocolos de emergencias obstétricas, lo que permitió que su estado respiratorio fuera estabilizado y actualmente no presenta complicaciones que pongan en riesgo su vida. Pero, ¿qué ocurre con el bebé?

Video: Caso de Niña de 13 Años en Riesgo de Muerte por Parto, Genera Indignación

¿Por qué reportan delicado al bebé de la niña de 13 años en Chiapas?

Las autoridades señalaron que aunque la niña de 13 años está bien, la condición de salud de su hijo recién nacido es delicada. Se trata de un niño prematuro, quien permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, donde recibe atención médica especializada y permanente.

Su condición es delicada

Lo anterior, porque va acorde con su edad gestacional de 34 semanas.

El personal de salud está realizando todas las maniobras médicas necesarias para favorecer su evolución y que pueda salir adelante, puntualizó

Es importante destacar que aunque se trata de un prematuro tardío, el último mes de embarazo es crucial para alcanzar la madurez funcional completa.

Si esto no ocurre, los bebés pueden presentar complicaciones como

Dificultad respiratoria

Problemas con la alimentación

Regulación de temperatura

Sistema inmune inmaduro

Historias recomendadas:

EPP