Choque entre Dos Motocicletas Deja 3 Muertos en Puebla; En Una Viajaban 5 Personas

Un choque entre dos motocicletas dejó tres muertos y varios lesionados en Puebla; en una de las unidades viajaban cinco personas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde en el cruce de la avenida 11 Sur y 145 Poniente, cuando los servicios de emergencia fueron solicitados por un fuerte accidente vial en la zona.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSCP), así como paramédicos, quienes les brindaron atención a las personas afectadas. Lamentablemente, en el lugar diagnosticaron a tres personas sin signos vitales.

Asimismo, se atendió al menos a cuatro personas lesionadas, a quienes valoraron en el sitio. Se desconoce su estado de salud.

La zona fue asegurada para esperar la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), para realizar el levantamiento de los cuerpos y comenzar con las investigaciones.

¿Cómo ocurrió el choque entre motocicletas que dejó 3 muertos en Puebla?

Las investigaciones por este accidente continúan; sin embargo, los testigos refirieron a medios locales que la tragedia ocurrió por un presunto descuido humano y la violación al Reglamento de Tránsito.

Lo anterior, porque en el cruce de la 11 Sur y 145 Poniente, una de las motos se pasó la luz roja del semáforo, lo que provocó el fuerte impacto.

Sin embargo, en una unidad había exceso de pasajeros, ya que viajaban 5 personas, entre ellas, un menor de edad. Luego del impacto, todos los ocupantes salieron proyectados; ninguno contaba con equipo de protección.

La Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla establece que los motociclistas deben usar equipo de seguridad obligatorio. El cual consiste en casco certificado, protección adicional como guantes, chamarra y chaleco reflejante para los casos donde los conductores sean repartidores.

Además, los motociclistas tienen prohibido llevar a menores de 12 años en el vehículo, así como personas que no puedan sostenerse por sí mismas. Destaca la capacidad de pasajeros, ya que solo puede viajar el conductor y un acompañante.

