Sobre los casos de meningitis aséptica en Durango, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, (Cofepris), informó que no se detectó la presencia del hongo fusarium solani en las pruebas de medicamentos ni en los dispositivos médicos.

Este jueves se confirmó un caso más, por lo que ya son 72, y 23 fallecimientos. El gobierno de Durango informó que un paciente fue trasladado a la Ciudad de México para continuar su tratamiento. También empezaron a acudir niños a las revisiones en el Hospital 450.

Algunas mujeres que han sido dadas de alta por meningitis en Durango, entre ellas Evelyn Arrieta, comienzan a dar sus testimonios. Evelyn cuenta que el 8 de octubre nació su segunda hija en el Hospital del Parque, clausurado por un brote originado por un hongo, por lo que decidió someterse a revisión en el Hospital 450.

Evelyn señala que ella no padeció dolor de cabeza:

Recuerda el temor que sintió al saber que sería una de las primeras pacientes en tener acceso al medicamento porque, expresa, los doctores no sabían cómo iba a reaccionar su cuerpo.

Como Evelyn, Arantza López fue paciente del Hospital del Parque, donde tuvo a su tercera hija por medio de cesárea, el mismo 8 de octubre. Casi un mes después acudió al Hospital 450 a realizarse la punción lumbar.

Me hacen el estudio donde me sacaron líquido de la médula espinal y ya cuando me entregaron los resultados me dijeron que yo había salido negativa. Pero el doctor me comentó que tenía que ponerme el tratamiento porque podría ser una paciente asintomática. El mismo doctor me dijo que no sabían cómo iba a reaccionar el cuerpo, decidí darme de alta voluntaria porque, pues por el miedo de que no fuera el tratamiento correcto