ENASIC 2022: Radiografía del Cuidado en Hogares Mexicanos

En noviembre de 2020 la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el dictamen que reformó los artículos 4 y 73 de la Constitución en materia del Sistema Nacional de Cuidados. Este modificó el artículo 4 para precisar que el Estado garantizará el derecho al cuidado digno basado en la corresponsabilidad entre hombres, mujeres, familias, comunidad y el Estado en las actividades de cuidado. Asimismo, en la minuta se estipuló la creación del Sistema Nacional de Cuidados considerado como un conjunto de políticas, programas y acciones articuladas para garantizar los derechos de las personas.

A casi tres años de la aprobación en diputados, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) presentó los resultados de la primera edición de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022, que tiene como objetivo brindar información sobre la demanda de cuidados en hogares y las características de las personas cuidadoras y las percepciones sobre tipos de cuidados. De acuerdo con el INEGI, se estima que 58.3 millones de personas son susceptibles de recibir cuidados en México, los cuales habitan en casi el 80% de los hogares. La población infantil de 0 a 5 años es el grupo que presenta el mayor porcentaje de cobertura de cuidados (99%), seguido del grupo de 6 a 17 años (79%) y por último las personas con alguna discapacidad (62%).

No es posible visualizar el contenido

Del total de personas de 15 años y más en el país, 32% (31.7 millones) brindaron cuidados a integrantes del propio hogar u otros hogares. De estos, 23.8 millones fueron mujeres y casi 8 millones hombres. En el caso de las horas a la semana que se dedican en labores de cuidados, las mujeres dedicaron en promedio 37.9 mientras que los hombres 25.6, una diferencia de más de 12 horas semanales.

No es posible visualizar el contenido

De acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el hecho de que haya mayor participación de mujeres en los cuidados se debe a los roles asignados socialmente. La disparidad entre sexos tiene altas implicaciones para las mujeres debido a que limita su participación en el mundo laboral, educativo, social y político, lo que da como resultado la incapacidad de mejorar su condición socioeconómica.

En este sentido, el INEGI señala que la tasa de participación económica de las mujeres de 15 a 60 años que brindan cuidados fue de 56%. Por su parte, entre las cuidadoras de infantes y de personas con discapacidad la participación fue seis puntos porcentuales menor. En la encuesta destaca que, al comparar las mujeres que no son cuidadoras con las que sí lo son, las segundas trabajan de manera remunerada menos horas (alrededor de la mitad de las cuidadoras trabaja menos de 35 horas semanales).

No es posible visualizar el contenido

De las mujeres no económicamente activas que brindan cuidados, casi 40% expresó que desearía trabajar por un ingreso y casi 27% señaló que no pueden ingresar a trabajar, aunque lo deseen, debido a que no cuentan con el apoyo de otra persona para que cuide a sus infantes (68%) o a sus personas adultas mayores o enfermas (78%).

Por último, el CEEY menciona que la creación del Sistema Nacional de Cuidados impulsaría una mayor movilidad social. De acuerdo con el Centro, los cuidados infantiles y otros servicios determinan 11% de la desigualdad de oportunidades a nivel nacional, mientras que para las personas que se encuentran en el nivel socioeconómico bajo es mayor a 38%.

Historias recomendadas:

Con información de Noticias N+