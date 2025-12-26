Tarifa de Transporte Público en Jalisco Subirá a 14 Pesos a Partir de Abril 2026 ¿Hay Descuento?
N+
Confirman aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco para establecer un costo real actualizado de 14 pesos. La nueva tarifa entrará en vigor hasta abril de 2026
COMPARTE:
A través de sus redes sociales, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus confirmó un incremento a la tarifa del transporte público en Jalisco, la cual se fijará en 14 pesos. Sin embargo, el ajuste se aplicará hasta abril de 2026 y contempla un subsidio para los usuarios que cuenten con tarjeta "La única", quienes pagarán solo 11 pesos.
Noticia relacionada: Megacorte de Agua en Guadalajara: Lista de 892 Colonias que Suspenderán Servicio y Fecha
Hace unas horas, el Comité Tarifario determinó un ajuste a la tarifa del transporte público en el estado de Jalisco, estableciendo un costo real actualizado de 14 pesos por viaje.
¿Cuándo entrará en vigor el nuevo costo?
Autoridades aclararon que este incremento no será inmediato, ya que entrará en vigor hasta abril del año 2026, una vez que se haya completado la entrega de la llamada "La única" a todos los usuarios del transporte público.
¿En qué consiste el subsidio de transporte público?
De acuerdo con el esquema aprobado, las personas que utilicen esta tarjeta pagarán una tarifa preferencial de 11 pesos, mientras que el costo general quedará establecido en 14 pesos.
- Paquetazo 3X1 en Jalisco: ¿Cómo Aprovecharlo y Cuál es la Fecha Límite?
- Ataque Armado en Bar de Tonalá Deja Al Menos Tres Muertos: Esto se Sabe
- Joven Choca en Tonalá y Fallece su Novia de 21 Años
- Menor Pierde una Pierna Tras Choque de Auto Contra Puesto de Hamburguesas en Zapopan