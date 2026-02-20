Especialistas en Salud Mental de Jalisco Piden Respetar y No Juzgar a los Therians

Especialistas del Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme) piden no juzgar a personas que se identifican como 'therians', así como señalaron que es fundamental evitar los juicios y la estigmatización hacia quienes forman parte de este grupo.

Nota relacionada: Proponen Ley Therian en Congreso de Nuevo León; Exigen Evitar Bullying

Los especialistas explicaron que desde el enfoque de salud mental, todas las personas atraviesan procesos del desarrollo de identidad que no necesariamente ocurren durante la infancia o la adolescencia, sino que pueden presentarse en distintas etapas de la vida.

No te podrían encasillar no podríamos decir, tendremos que ver cada personas que se identifica como therian y hablar con él, porque pueden ser múltiples cosas Claudia Carrillo, psiquiatra del Salme

No descartan que algunos therians requieran apoyo psicológico

Los expertos del Salme no descartaron que algunas personas que se identifican como therians puedan requerir acompañamiento a apoyo psicológico, sin embargo, subrayaron que cada caso debe analizarse de manera independiente, ya que no todos presentan afectaciones a su salud mental ni necesitan el mismo tipo de atención.

Recordar que todos, como parte de nuestro desarrollo humano, estamos formando a nuestra personalidad, nuestra identidad hasta los 25 o 30 años, lamentablemente a veces creemos que por cumplir 18 ya vamos a hacer así toda la vida, no esta parte de identidad, necesitamos pertenencia, necesitamos identificarnos en grupos y eso ha sido en nuestra sociedad Claudia Carrillo, psiquiatra del Salme

Finalmente, hicieron un llamado a la población a informarse antes de emitir opiniones, así como evitar prácticas de discriminación o señalamientos que vulneren la dignidad de las personas, reiterando que el respeto es clave para fomentar entornos más inclusivos.

Edith de León / N+

Historias recomendadas: