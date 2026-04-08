Sorteo Mayor 4007 de la Lotería Nacional Entrega 21 Millones; Este Fue el Número Ganador

La noche de este martes 7 de abril se llevó a cabo el Sorteo Mayor número 4007 de la Lotería Nacional, una edición especial dedicada a la conmemoración del Día de la Salud en el marco del Mundial Social 2026.

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El sorteo se realizó en punto de las 20:00 horas, contando con la participación de los tradicionales “niños gritones”, quienes dieron a conocer los números ganadores ante la presencia de autoridades y público en general. En esta ocasión, el premio mayor fue de 21 millones de pesos, dividido en tres series.

¿Cuál fue el número ganador de la Lotería Nacional?

El número ganador del premio principal fue el 37450, convirtiéndose en el afortunado que se llevó la bolsa más importante de la noche. De acuerdo con la información oficial, la serie número 1 fue remitida para su venta a la subgerencia expendedora, mientras que la serie número 2 fue enviada a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Por su parte, la serie número 3 estuvo disponible a través de canales electrónicos.

Además del premio mayor, se repartieron diversos premios secundarios entre los participantes, así como los denominados reintegros, que en esta ocasión correspondieron a los billetes cuyas terminaciones fueran en los números 0, 6 y 1.

Este sorteo formó parte de las actividades conmemorativas relacionadas con el Día de la Salud, integrándose a una serie de eventos alusivos al Mundial Social 2026, con el objetivo de promover la conciencia social y la participación ciudadana.

La Lotería Nacional reiteró la invitación a la población a verificar sus billetes y consultar los resultados oficiales a través de sus canales autorizados, para conocer si resultaron ganadores en alguna de las categorías.

¡Felicitaciones a los afortunados ganadores de esta edición!

JDRV / N+

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