Mujer Ciclista fue Atropellada por un Camión Urbano en León; Murió en el Lugar

Una mujer ciclista falleció después de haber sido atropellada por un camión urbano cuando circulaba por calles de la colonia Las Trojes en León, Guanajuato.

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Impactante accidente en León: una mujer ciclista pierde la vida tras ser atropellada por un camión. El chofer intentó escapar. Conoce los detalles de esta tragedia.

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