El pasado jueves 18 de junio por la noche, se registró un accidente en calles de la colonia Las Trojes en León, donde una ciclista fue atropellada por un camión urbano.

Los hechos se registraron en el cruce del bulevar Antonio Madrazo esquina con Cuzco de la colonia mencionada.

La ciclista estaba detenida en una esquina cuando fue atropellada

Testigos y usuarios que iban a bordo del transporte público llamaron al número 911, denunciando los hechos y pidiendo asistencia médica.

De acuerdo a primeros reportes, la mujer se encontraba sobre su bicicleta esperando su turno para cruzar en la esquina, cuando fue atropellada.

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Cuando el conductor del camión se dio cuenta de lo ocurrido intentó huir en su auto, pero en la esquina del bulevar Antonio Madrazo y Vicente Valtierra, se bajó del urbano y presuntamente se fue corriendo.

El presunto responsable de atropellar a la mujer huyó del lugar

Por lo que autoridades realizaron un operativo de búsqueda pero no se ha dado a conocer si se logró la detención del chofer. Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se encargaron de recabar los indicios y de dar apertura a una carpeta de investigación.

Mientras que el cuerpo fue levantado por personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), quienes trasladaron a la ciclista a practicarle la necropsia de ley en Guanajuato, Capital.