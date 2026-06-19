Una Persona Sobrevivió al Accidente de Embarcación en Cadereyta; 4 Siguen Desaparecidas

Una persona logró sobrevivir al accidente de una embarcación ocurrido en la comunidad de Loma Bonita, en Cadereyta de Montes.

Localizan a un Sobreviviente tras Accidente en Presa de CadereytaFoto: N+

Destacado

Accidente en Loma Bonita deja un sobreviviente y cuatro desaparecidos. Autoridades trabajan sin descanso en la búsqueda. Conoce más detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+