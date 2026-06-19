Una Persona Sobrevivió al Accidente de Embarcación en Cadereyta; 4 Siguen Desaparecidas

La tragedia ocurrida la mañana de este jueves en la comunidad de Loma Bonita, en el municipio de Cadereyta de Montes, dejó hasta el momento un saldo preliminar de una persona fallecida, cuatro desaparecidas y un sobreviviente, quien logró ser rescatado tras el percance de una embarcación en la que viajaban seis personas.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades municipales, el reporte de emergencia fue recibido alrededor de las 7:30 de la mañana, lo que movilizó de inmediato a cuerpos de rescate y seguridad hacia la zona del incidente.

¿Qué se sabe del sobreviviente?

Hasta el momento, las autoridades únicamente han confirmado que una de las personas que viajaban en la embarcación logró sobrevivir al accidente. Sin embargo, no se han dado a conocer detalles sobre su identidad ni sobre su estado de salud.

Mientras tanto, equipos de Protección Civil y Seguridad Pública Municipal de Cadereyta mantienen un intenso operativo de búsqueda para localizar a las cuatro personas que continúan desaparecidas. A estas labores se han sumado elementos de Protección Civil del Estado de Querétaro y autoridades del municipio de Tecozautla, quienes trabajan de manera coordinada en la zona.

Las autoridades confirmaron además el fallecimiento de una persona derivado de este incidente, aunque tampoco se ha revelado su identidad de manera oficial.

El operativo de rescate permanece activo y las corporaciones involucradas señalaron que continuarán informando sobre los avances de la búsqueda conforme se obtengan datos confirmados. Asimismo, exhortaron a la población a mantenerse atenta únicamente a la información difundida a través de canales oficiales.