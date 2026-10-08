Homicidios

Un Muerto y Un Herido Dejó un Ataque Armado en Silao, Guanajuato

La agresión se presentó en el camino antiguo a Menores, lo que provocó la movilización de elementos policíacos

Un Muerto y Un Herido Dejó un Ataque Armado en Silao, Guanajuato.Un Muerto y Un Herido Dejó un Ataque Armado en Silao, Guanajuato. Foto: N+

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Hasta el momento no se cuenta con personas detenidas, ni la razón por la que fueron víctimas de los disparos por arma de fuego.

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