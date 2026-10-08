Un Muerto y Un Herido Dejó un Ataque Armado en Silao, Guanajuato

Una persona murió y otra resultó lesionada luego de ser atacadas a balazos este miércoles en el camino antiguo a Menores, en el municipio de Silao de La Victoria, Guanajuato.

El reporte sobre personas lesionadas por impactos de arma de fuego movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana alrededor de las 4:40 de la tarde.

Integrantes de diversas corporaciones acudieron a la denuncia, donde se percataron de dos hombres tirados en la vialidad.

Uno de ellos se encontraba inconsciente, por lo que se pidió el apoyo de personal médico para atender a las víctimas.

Paramédicos desde su llegada les brindaron atención médica, estabilizando y subiendo a una ambulancia a uno de los hombres atacados, quien fue llevado a un hospital, mientras que la otra persona fue confirmada como fallecida.

Al llegar los agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato localizaron a un hombre que ya no contaba con signos vitales y a otro hombre que presentaba lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Choque Múltiple por la Distracción de un Chofer de Tráiler en Tlaquepaque

La zona fue asegurada por las autoridades en espera de las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer la identidad de las víctimas.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre los responsables o el móvil de la agresión.