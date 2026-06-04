Madre y Padrastro de la Menor de Cinco Años Agredida Fueron Vinculados a Proceso en Celaya

La madre y el padrastro de una menor de 5 años, ya fueron vinculados a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, por lo que estarán en prisión preventiva en Celaya, Guanajuato.

Adela y Jesús fueron vinculados a proceso por feminicidio en grado de tentativa.N+

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Madre y padrastro de Jimena, de 5 años, enfrentan proceso por feminicidio en tentativa en Celaya. La menor sufrió violencia recurrente. Conoce más sobre este caso impactante.

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