Fueron vinculados a proceso penal Jesús “N” y Adela Yoseline “N” como presuntos responsables del delito de feminicidio en grado de tentativa, cometido en agravio de la pequeña Jimena, de 5 años de edad; la mujer es su mamá y el hombre su padrastro.

El equipo pericial y ministerial llevó a cabo estudios clínicos y revisiones médicas especializadas a la menor para certificar la gravedad y recurrencia de sus lesiones.

Las agresiones a la menor ocurrían en una casa de la colonia Valle Hermoso

Complementando la carpeta de investigación con diversas entrevistas a testimonios que permitieron reconstruir el entorno de violencia que sufría la menor.

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Los hechos que dieron origen a esta indagatoria ocurrieron el pasado 30 de mayo en un domicilio de la colonia Valle Hermoso, donde habitantes del inmueble reportaron que la infante era golpeada de manera recurrente por los ahora vinculados.

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La niña presentaba severas huellas de violencia, por ello los agresores pasarán tras la rejas mientras dura el proceso en contra.

JIPV