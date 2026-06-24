Muere 'Mina', la Osa que Rescataron del Zoológico La Pastora en Deterioro Tras Hacerse Viral

La osa negra 'Mina', rescatada del Zoológico del Parque La Pastora en Guadalupe, Nuevo León, tras volverse viral por las condiciones en las que vivía, murió el 10 de junio de 2026

Falleció 'Mina', la Osa que Rescataron del Zoológico La Pastora en Deterioro Tras Hacerse ViralFoto: Profepa

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