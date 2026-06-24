Muere 'Mina', la Osa que Rescataron del Zoológico La Pastora en Deterioro Tras Hacerse Viral

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fundación Invictus A.C. informaron el fallecimiento de la osa negra 'Mina', ocurrido el 10 de junio a causa de un paro cardiorrespiratorio.

La necropsia, cuyos resultados se entregaron el 23 de junio, determinó que el deceso fue consecuencia de una enfermedad cardiaca crónica avanzada que derivó en edema pulmonar severo —acumulación de líquido en los pulmones— e insuficiencia respiratoria aguda.

El caso que indignó a México en redes sociales

El nombre de 'Mina' se volvió viral a finales de septiembre de 2025, cuando circularon videos e imágenes que mostraban las condiciones en las que vivía dentro del Zoológico del Parque La Pastora, en Guadalupe, Nuevo León: bajo peso, heridas, garras maltratadas y rodeada de moscas.

La indignación en redes impulsó la intervención de la Profepa, que ejecutó su rescate y la trasladó a las instalaciones de Invictus para recibir atención especializada.

¿Qué encontró la necropsia?

Los hallazgos del estudio post mortem son congruentes con el historial clínico que 'Mina' arrastraba desde su llegada: cardiomegalia —agrandamiento del corazón— e insuficiencia cardiaca previamente documentadas.

Entre los padecimientos con los que ingresó al centro se encontraban una desnutrición crónica, que contribuyó directamente al daño cardiaco, y severos problemas de piel que le causaban dolor y que fueron atendidos durante su estancia.

Durante los nueve meses que permaneció en Invictus, se informó que el ejemplar recibió atención permanente, medicamentos y estudios clínicos orientados a tratar las enfermedades con las que había llegado.

La sanción al zoológico, pendiente de ejecutarse

En lo que respecta al establecimiento donde 'Mina' estuvo confinada, la Profepa concluyó su procedimiento administrativo y en marzo de 2026 notificó al predio la resolución, que contempla sanciones y medidas de reparación del daño.

Esa resolución fue impugnada mediante recursos legales, por lo que, mientras no se resuelvan dichas impugnaciones, la sanción no puede ejecutarse.