Terremoto Hoy en Japón Magnitud 6.9; ¿Hay Alerta de Tsunami?

Se ha registrado un temblor magnitud 6.9 en Japón por la mañana del 25 de junio, que se sintió con fuerza en la prefectura de Aomori

Sismo en JapónSismo en Japón. Foto: Reuters

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Terremoto en Japón: un temblor de 6.9 se sintió fuerte en Iwate y Aomori. Edificios tambalean y trenes detenidos. Conoce más en la conferencia de prensa.

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