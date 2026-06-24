Terremoto Hoy en Japón Magnitud 6.9; ¿Hay Alerta de Tsunami?

En Japón se ha registrado un sismo de magnitud 6.9 en la prefectura de Aomori. El temblor se registró a las 7:30 de la mañana del 25 de junio (16:30 del 24 de junio en México).

Sismo magnitud 6.9 cimbra el noreste de Japón

El sismo ocurrió a una profundidad de 50 kilómetros frente a las costas de la prefectura Iwate, al noreste. Además se sentirse con fuerza en la propia Aomori, se percibió con intensidad en la vecina prefectura de Iwate. Ambas prefecturas miran hacia el océano Pacífico.

En zonas más lejanas, como Hokkaido y Tohoku, se percibió un movimiento telúrico, equivalente a magnitud 4.

La cadena NHK informó que se suspendió el servicio del tren de alta velocidad Shinkansen en el noreste del país. La suspensión del servicio fue en ambas direcciones entre Sendai y Shin-Aomori.

El sismo causó un prolongado bamboleo en edificios altos de ciudades de Aomori, Mutsu, Tomakomai y Obihiro.

Además, según reportó la NHK, en este momento bomberos evalúan los daños en la ciudad de Hashikami, en la prefectura de Aomori, cerca del océano Pacífico. Igualmente, se ha cerrado la circulación en la autopista que lleva a Hachinohe, una de las principales ciudades de la región.

Descartan alerta de tsunami

Se anticipa que a las 8:30 de la mañana, hora local, Minoru Kihara, jefe de gabinete del gobierno japonés, ofrezca una conferencia de prensa con datos preliminares del sismo. Hasta el momento, no se anticipa una alerta de tsunami en la región.

Sobre el sismo de magnitud 6.9, la primera ministra Sanae Takaichi declaró:

“Enfrentaremos con todos los recursos las medidas de emergencia ante desastres”.

Según informó la Agencia Meteorológica de Japón, esta es la primera vez que se registran temblores de magnitud 6 o superior en la prefectura de Aomori desde el 8 de diciembre del año pasado.