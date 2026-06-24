Terremoto Hoy en Venezuela: Sismo Magnitud 7.5 Sacude Caracas y Se Siente hasta Colombia

Un sismo de magnitud preliminar 7.5 sacudió Venezuela este miércoles, informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

El terremoto tuvo su epicentro a 23 kilómetros al noroeste de Yumare, la ciudad capital del municipio Manuel Monge en el estado Yaracuy, Venezuela.

Ubicada al noreste de la entidad y a unos 44 km de San Felipe, es una zona rural y de gran importancia agrícola, conocida especialmente por sus cultivos de naranjas, caña de azúcar, maíz, plátano y su producción ganadera.

El terremoto se sintió en gran parte del país, incluyendo la capital, Caracas. "Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia", publicó en X la líder opositora María Corina Machado.

Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia.



Que la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan entre nosotros ante este difícil momento.



Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 24, 2026

Sistema de Alerta de Tsunamis de EUA emite aviso

Los residentes de Caracas se apresuraron a evacuar los edificios mientras el sismo los sacudía. Un testigo dijo a Reuters que se habían formado grietas en un costado de su edificio. Poco después se fue la luz, añadió el testigo.

"Este temblor fue horrible, hasta peor que el de 1967 (cuando ocurrió un terremoto en Caracas). El edificio se movía. La policía me ayudó a bajar porque no podía", dijo María Romero, una pensionada de 80 años que vive en el sur de Caracas.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso para Puerto Rico y las Islas Vírgenes tras el terremoto.

Las islas situadas frente a la costa de Venezuela —Aruba, Curazao y Bonaire— también podrían verse afectadas por olas peligrosas, agregó la agencia estadounidense.

Más tarde, el Sistema de Alerta de Tsunami de Estados Unidos dijo que ya no había alerta por el sismo en Venezuela.

¿Por qué tiembla en Venezuela?

Venezuela tiembla porque está ubicada en una zona donde interactúan varias placas tectónicas, principalmente la placa del Caribe y la placa Sudamericana.

Cuando estas placas se desplazan lentamente una respecto de la otra, acumulan tensión en fallas geológicas. Cuando esa tensión se libera de forma repentina, se producen los terremotos o sismos.

Aunque muchos sismos son pequeños y apenas perceptibles, Venezuela ha experimentado terremotos importantes a lo largo de su historia, como el Terremoto de Caracas de 1812, que causó grandes daños y miles de víctimas.

Otro sismo de gran magnitud sacude Japón

En tanto, a las 07:30 horas del jueves en Japón (16:30 del miércoles en México), se registró un sismo de 6.9 en la costa de la prefectura de Iwate, Japón.

Embajada de México en Venezuela brinda apoyo a connacionales

La embajada de México en Venezuela emitió un mensaje dirigido a los connacionales en ese país para brindarles asistencia.

"Si eres mexicana o mexicano en Venezuela y resultaste afectado en el sismo que tuvo lugar el día de hoy, recuerda que puedes contactarnos si tienes una emergencia o podemos orientarte", versa el mensaje.

Con información de: Reuters

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