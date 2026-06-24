Terremoto Hoy en Venezuela: Sismo Magnitud 7.5 Sacude Caracas y Se Siente hasta Colombia

Un sismo de magnitud 7.5 sacudió Venezuela este miércoles, informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos

Zona del epicentro del sismo en Venezuela. Foto: USGSZona del epicentro del sismo en Venezuela. Foto: USGS
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