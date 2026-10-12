Internacional

Alumno Dispara Rifle de Caza contra Maestros en Escuela: 'Nos Entró el Pánico', Narra Estudiante

Un supervisor desarmó al joven de 14 años; el director y un docente, hospitalizados sin gravedad

Alumno Dispara Rifle de Caza contra Maestros en Escuela: 'Nos Entró el Pánico', Narra EstudianteUnos alumnos reciben consuelo de sus padres al salir de la escuela secundaria Joseph-Lakanal, en Aubagne. Foto: AFP

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