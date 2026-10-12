Alumno Dispara Rifle de Caza contra Maestros en Escuela: 'Nos Entró el Pánico', Narra Estudiante

Un alumno de 14 años del instituto Joseph Lakanal, en Aubagne, cerca de la ciudad francesa de Marsella, disparó el lunes con un rifle de caza que llevaba oculto en un estuche de guitarra e hirió a dos profesores, lo que hizo que los estudiantes corrieran a ponerse a cubierto, informaron las autoridades.

Un supervisor del instituto desarmó al joven antes de que llegara la policía, dijo a periodistas el alcalde de Aubagne, Jean-Pierre Squillari. Las víctimas, el director del centro y un docente, fueron hospitalizadas, pero ninguna sufrió heridas de gravedad, añadió.

Squillari explicó que el joven estudia en ese instituto, que entró con el rifle —la investigación determinará cómo lo hizo— y que disparó dos veces en un pasillo. El joven fue detenido posteriormente por la policía.

La Fiscalía de Marsella informó que abrió una investigación por intento de asesinato y que aún no hay pistas sobre los motivos del alumno.

No había indicios inmediatos de que el tiroteo estuviera relacionado con la ola de protestas, algunas violentas, que desde hace tres semanas sacuden los institutos de todo el país. El presidente Emmanuel Macron condenó el lunes los incidentes violentos.

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Macron también expresó en X su apoyo y solidaridad a los heridos, a los alumnos y a sus padres tras el tiroteo.

"Aplaudo la serenidad y la respuesta ejemplar del equipo docente, que permitió evitar lo peor", afirmó.

Una alumna contó a Reuters que su profesora de matemáticas restó importancia al estruendo del primer disparo y lo atribuyó al ruido de unas obras cercanas. Tras el segundo disparo sonó la alarma y los alumnos salieron en masa a los pasillos. La estudiante relató que había dos salidas, una hacia el pabellón deportivo y otra hacia el exterior, y que ella corrió hacia el exterior por instinto de supervivencia.

"Nos entró el pánico, salimos corriendo", dijo la alumna.

Con información de Reuters.

CT