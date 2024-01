Temperaturas de -50 Grados 'Congelan' Canadá; Advierten por Hipotermia en 2 Minutos

Las autoridades de Canadá advirtieron este viernes que grandes áreas del país están sufriendo temperaturas mínimas extremas, que en algunos casos llegan a los -50 grados centígrados, por la llegada de una masa de aire ártico.

En el interior de la provincia de Columbia Británica, en el oeste de Canadá, el termómetro en el aeropuerto de la localidad de Puntzi Mountain, a unos 320 kilómetros al norte de la ciudad de Vancouver, se situó en -46.9 grados centígrados, aunque con el viento la sensación térmica era de -55.

Puntzi Mountain está solo 275 kilómetros al noroeste de la localidad de Lytton, que en el verano de 2022 registró la temperatura más elevada jamás alcanzada en la historia moderna de Canadá y llegó a 49.6 grados.

Lytton, de 250 habitantes, fue totalmente destruida poco después por un incendio forestal provocado por las altas temperaturas.

An outbreak of Arctic weather will grip much of USA this weekend, says @NWS. (Also Canada).

Please heed #EarlyWarningsForAll and stay safe.

NB. Despite #climatechange, extreme cold spells still occur, but less frequently than in the past. pic.twitter.com/Q2jWkVnUvn