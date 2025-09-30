¿Cuándo Dictarán Nueva Sentencia Contra Harvey Weinstein por Agresión Sexual? 

Este martes 30 de septiembre de 2025, el departamento de información del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York adelantó cuándo se podría conocer la sentencia contra el exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, quien fue declarado culpable de agresión sexual en primer grado.

El cofundador del estudio Miramax debía conocer hoy su condena por el delito relacionado con el caso de una exasistente de producción, quien lo acusó de haberle practicado sexo oral por la fuerza en 2006.

Sin embargo, el anuncio de la condena fue pospuesto debido a que el exproductor también enfrentará un nuevo juicio.

Datos clave

Weinstein, de 73 años, fue juzgado después de una avalancha de denuncias en 2017, que dieron origen al movimiento #MeToo.

En 2020 fue condenado por un jurado popular a 23 años de prisión, pero en abril de 2024, una corte de apelaciones decidió anular esa decisión por errores en el procedimiento.

Después de anulada su sentencia, ahora enfrenta un nuevo juicio por agresión sexual en Nueva York.

¿Cuándo se podría conocer la sentencia contra Weinstein?

Hoy, el departamento de información del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York indicó que la sentencia se conocerá antes de fin de año.

El exproductor tiene previsto comparecer ante el mencionado tribunal el 9 de octubre, pero se desconoce si será para la lectura de la sentencia o para avanzar en otro proceso de índole sexual cuyo inicio también está pendiente.

El juez encargado del caso, Curtis Farber, indicó que el nuevo proceso comenzará este otoño, aunque aún se desconoce la fecha exacta.

El caso Weinstein

Weinstein, quien fue condenado hace cinco años por el caso Haley -sentencia que fue revocada el año pasado por un error procesal-, podría enfrentar una pena máxima de 25 años de prisión por ese cargo.

Cabe señalar que de esa condena ya cumplió seis años, los cuales se le descontarían de la nueva sentencia.

El pasado 11 de junio, un jurado popular lo encontró culpable luego de una turbulenta semana de deliberaciones por parte de un panel que, a diferencia de la vez anterior, contó con una mayoría femenina de 7-5.

Sin embargo, el jurado lo halló no culpable del otro delito de agresión sexual en primer grado al que se enfrentaba, concretamente el correspondiente a la demanda de la modelo polaca Kaja Sokola.

La defensa de Weinstein, liderada por el polémico abogado Arthur Aidala, ya comunicó que apelarán el veredicto de culpabilidad por el caso Haley porque, según ellos, se trató de "un juicio injusto" donde "algunos miembros del jurado profirieron amenazas" para conseguir una resolución desfavorable contra el exproductor de Hollywood.

Con información de EFE.

