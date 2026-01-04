Edmundo González Exige Libertad de Presos Políticos para Avanzar en Venezuela

El líder opositor, Edmundo González Urrutia, consideró que la captura del exmandatario Nicolás Maduro y su Esposa, Cilia Flores, representa “un paso importante, pero no suficiente” para avanzar hacia la normalización de la vida institucional del país.

A su juicio, este hecho no sustituye las tareas fundamentales que aún permanecen pendientes para iniciar una verdadera transición democrática.

En ese contexto, el presidente electo de Venezuela subrayó que la liberación de todos los presos políticos es una condición ineludible para cualquier proceso de cambio. Denunció que miles de venezolanos continúan privados de la libertad por motivos políticos, a quienes calificó como “rehenes de un sistema de persecución”.

"Ninguna transición democrática es posible mientras exista un solo venezolano encarcelado"

Afirmó que ninguna transición democrática es posible mientras exista un solo venezolano encarcelado de manera injusta, incluidos civiles y militares detenidos por exigir derechos o cumplir con deberes constitucionales.

Trump Mantiene Conversaciones Claras con Delcy Rodríguez Sobre Liderazgo en Venezuela

El presidente electo también hizo énfasis en el respeto al mandato popular expresado en las elecciones del 28 de julio de 2024. Señaló que la legitimidad de su liderazgo se sustenta en el voto ciudadano y en lo establecido por la Constitución, recordando que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. En ese sentido, aseguró que el respaldo mayoritario recibido en las urnas “jamás será traicionado” y que su actuación responde a un firme sentido de Estado y responsabilidad institucional.

Gran parte de su mensaje, difundido a través de la red social X, estuvo dirigido a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado. González les pidió cumplir con el mandato expresado en las urnas y recordó que su lealtad debe ser con la Constitución, el pueblo y la República, y no con proyectos personales o políticos.

Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho.



Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación.



Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza. pic.twitter.com/a7IidGHYZH — Edmundo González (@EdmundoGU) January 4, 2026

