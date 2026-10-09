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Así se Clasifica la Categoría de los Huracanes Debido a la Fuerza de sus Vientos y Tamaño

Cuando los vientos máximos sostenidos superan ciertos kilómetros por hora, el ciclón tropical adquiere la categoría de huracán y se clasifica en cinco niveles

ReutersReuters

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Escala Saffir-Simpson: ¿Cómo se Clasifican las Categorías de los Huracanes por Nivel de Fuerza y Vientos? | N+