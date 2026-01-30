Caso Alex Pretti: Departamento de Justicia de EUA Investiga Violación de Derechos Civiles

Este viernes, 30 de enero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América (EUA) anunció la apertura de una investigación por la posible violación de los derechos civiles de Alex Pretti, un enfermero que fue abatido a tiros por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), la pasada semana en Mineápolis.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, dijo que se hará una investigación profunda y que el Departamento de Justicia cuenta con los mejores expertos del mundo.

Una investigación significa hablar con testigos, examinar pruebas documentales, enviar citaciones si es necesario y la división de derechos civiles del Departamento de Justicia cuenta con los mejores expertos del mundo en este ámbito", dijo en una rueda de prensa el fiscal general adjunto. Por lo tanto, espero que esa investigación avance teniendo en cuenta esos parámetros.

Los derechos civiles son el conjunto de derechos y libertades de Estados Unidos que garantizan que todas las personas sean tratadas de manera igual ante la ley, sin discriminación.

Muerte de Alex Pretti, un "evento trágico"

Cabe recordar que Agentes de inmigración mataron a tiros el sábado pasado a Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, durante las protestas contra las redadas migratorias del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, en el estado de Minnesota, la segunda muerte en manos de fuerzas federales tras la de Renée Good el 7 de enero, también en la ciudad de Mineápolis.

Los videos difundidos muestran a Pretti protegiendo a dos mujeres durante el operativo, antes de ser reducido por los agentes, desarmado y disparado por la espalda cuando se encontraba en el suelo sometido.

Blanche dijo durante la comparecencia que "un solo video no debería alterar la percepción del Departamento de Justicia", pues se necesitan más pruebas en la investigación de lo sucedido, que definió como "un evento trágico".

El fiscal adjunto detalló que se trata de una investigación diferente a la que conduce el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), dirigido por la secretaria, Kristi Noem, quien ha recibido muchas críticas por lo ocurrido en Minnesota.

Al ser cuestionado sobre los motivos por los que el caso de Renée Good no dio lugar a una investigación de derechos civiles, Blanche respondió que en Estados Unidos ocurren miles de tiroteos y que no en todos ellos se investigan posibles violaciones de derechos civiles.

Tiene que haber circunstancias o hechos, o quizás hechos desconocidos, pero sin duda circunstancias que justifiquen una investigación.(...) Esto no significa que cada vez que haya un tiroteo relacionado con un agente federal, la división de derechos civiles intervenga.

Historias rcomendadas:

Con información de N+, EFE y AP.

Rar