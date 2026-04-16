Exvicegobernador de Virginia Mata a su Esposa y Luego se Quita la Vida, Reporta la Policía

Este jueves, 16 de abril de 2026, la Policía de Estados Unidos, reportó que Justin Fairfax, exvicegobernador de Virginia, mató a su esposa, Cerina Fairfax, y luego se quitó la vida.

De acuerdo con los primeros reportes, la pareja fue encobrada muerta en su casa, ubicada en la localidad de Annandale, al norte del estado de Virginia.

El hijo del demócrata fue quien llamó a los servicios de emergencia del 911, la madrugada de hoy.

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