Tribunal de Nueva York Rechaza a Bruce Fein como Defensor de Nicolás Maduro

Un juez federal rechazó el lunes 12 de enero de 2026 el intento del abogado Bruce Fein de unirse al equipo que defiende al expresidente venezolano Nicolás Maduro, dictaminando que el jurista carecía de fundamento legal para hacerlo.

El juez Alvin K. Hellerstein había aprobado inicialmente la solicitud de Fein para unirse al caso de narcotráfico de Maduro, pero revirtió su decisión después de que el abogado del depuesto líder, Barry Pollack, se opusiera a su participación.

Fein, fiscal general adjunto asociado durante la presidencia de Ronald Reagan, afirmó en documentos judiciales que personas con una posición creíble dentro del círculo íntimo o familiar de Maduro habían solicitado su asistencia. Fein afirmó que Maduro había expresado su deseo de recibir su ayuda en este asunto.

Maduro y su autoridad para contratar a Fein como su abogado

Sin embargo, Hellerstein declaró en una orden escrita que solo Maduro tiene la autoridad para contratar a Fein como su abogado, no individuos no identificados. Rechazó la solicitud de Fein de que el juez citara a Maduro a la corte para preguntarle si deseaba que Fein se uniera al equipo de defensa.

Si Maduro desea contratar a Fein, tiene la capacidad de hacerlo. Fein no puede autoproclamarse para representar a Maduro

Maduro dice que fue secuestrado y se declara prisionero de guerra

Pollack, un destacado abogado de Washington, entre cuyos clientes se encuentra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue el único abogado que acompañó a Maduro en su comparecencia ante el tribunal federal de Manhattan el 5 de enero, días después de que fuerzas especiales estadounidenses detuvieran a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, de su domicilio en Caracas.

En el tribunal, Maduro calificó el hecho de secuestro y se declaró prisionero de guerra. Pollack declaró a Hellerstein que esperaba presentar documentos judiciales sustanciales que impugnaran la legalidad de su secuestro militar e invocaran su inmunidad como jefe de un estado soberano.

Mientras Fein buscaba unirse al caso, Pollack declaró en un documento judicial la semana pasada que había hablado con Maduro y que el exlíder le confirmó que no conocía a Fein y que no se había comunicado con él, y mucho menos lo había contratado ni autorizado a unirse al caso.

Fein reconoció en una respuesta escrita que no había tenido contacto directo con Maduro por teléfono, video ni ningún otro medio.

Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon inocentes de los cargos que lo acusan de colaborar con cárteles de la droga para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Permanecen detenidos sin derecho a fianza en una cárcel federal de Brooklyn y deben comparecer ante el tribunal el 17 de marzo.

¿Quién es Bruce Fein?

Bruce Fein es un abogado que se graduó con honores en la facultad de Derecho de la Universidad de Harvard.

Entre 1981 y 1989, fue vicefiscal general asociado en el gobierno de Ronald Reagan.

A lo largo de su carrera ha asesorado a países como Hungría y Sudáfrica en procesos de reforma constitucional y fue director de investigación en el Comité Conjunto del Congreso estadounidense sobre las ventas encubiertas de armas a Irán.

