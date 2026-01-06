Rapero Tekashi 6ix9ine se Entrega para Cumplir Condena en Cárcel Donde Está Nicolás Maduro

Este martes, 6 de enero de 2026, el rapero estadounidense Daniel Hernández, conocido como Tekashi 6ix9ine, se entregó voluntariamente a autoridades federales para cumplir una condena de tres meses de prisión en Estados Unidos.

El artista urbano compareció ante las autoridades tras haber violado los términos de su libertad supervisada. La entrega fue documentada durante una transmisión en vivo del creador de contenido, Adin Ross.

Despedida en redes sociales

Horas antes de su ingreso al sistema penitenciario, 6ix9ine publicó un mensaje en sus redes sociales dirigido a sus seguidores.

"Muchas gracias a todos, nos vemos en 3 meses", escribió el rapero en su cuenta de Instagram, acompañado de un emoji de corazón.

La publicación generó miles de reacciones de sus seguidores y otros artistas del medio, quienes comentaron sobre la situación legal del intérprete de 28 años.

Reclusión junto a casos de alto perfil

El rapero cumplirá su sentencia en un centro de detención federal ubicado en Nueva York, el mismo donde actualmente se encuentran recluidos otros detenidos de alto perfil mediático, entre ellos el presidente venezolano Nicolás Maduro.

La coincidencia en el centro penitenciario ha generado interés en redes sociales, donde usuarios especulan sobre las condiciones de reclusión y la seguridad del artista.

