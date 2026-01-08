Trump Dice que Supervisión de Estados Unidos Sobre Venezuela Podría Durar Años, Según NYT.

El presidente Donald Trump dijo que "solo el tiempo dirá" cuánto tiempo ⁠Estados Unidos mantendrá la supervisión sobre Venezuela en ​una entrevista publicada por el New York Times a primera hora de este jueves 8 de enero.

Cuando el Times le preguntó ‍si ‍serían tres ‍meses, seis meses, un año o más, Trump dijo: "Yo diría que mucho ​más tiempo".

"La reconstruiremos ​de una forma muy rentable", dijo Trump sobre Venezuela.

Vamos a usar petróleo y vamos a sacar petróleo. Estamos bajando los precios del petróleo, y vamos a estar dando dinero a Venezuela, que necesita desesperadamente

Trump añadió que Estados Unidos se estaba "llevando ​muy bien" con el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez en Venezuela en estos momentos, según el NYT.

Trump dio a conocer el martes un plan para refinar y vender hasta 50 millones de barriles de petróleo ‍venezolano que habían quedado atrapados en Venezuela bajo el bloqueo de Estados Unidos, en una señal más de que Washington está trabajando con el ‍Gobierno venezolano desde la captura del presidente Nicolás Maduro en una intervención militar el fin de semana pasado.

"Nos están dando todo lo que consideramos necesario", ‍dijo Trump refiriéndose ‍al gobierno venezolano.