EUA Investiga Fresa Mexicana Por Presunto Dumping; Decisión, Para Mediados de 2026

Las autoridades de Estados Unidos mantienen en curso una investigación sobre las importaciones de fresa fresca mexicana realizadas durante la temporada invernal de finales de 2024 y principios de 2025, con el objetivo de determinar si estas prácticas afectaron a los productores locales.

El proceso se encuentra actualmente en una fase de revisión técnica detallada y se prevé que haya una nueva determinación preliminar a mediados de 2026.

La indagatoria forma parte de un procedimiento antidumping encabezado por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, el cual inició formalmente el 5 de enero de 2026. El análisis abarca el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de marzo de 2025. El 27 de febrero, el organismo decidió continuar con la investigación, aclarando que esta resolución es preliminar y no implica la imposición de aranceles ni restricciones comerciales.

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¿Cómo surge el caso?

El caso surge tras una solicitud presentada por la organización Strawberry Growers for Fair Trade, que pidió revisar las importaciones de fresas frescas y refrigeradas provenientes de México. Según el grupo, los precios bajos de estos productos durante el invierno habrían afectado a los productores y trabajadores estadounidenses, presionando el mercado a la baja.

Como parte del proceso, se seleccionaron dos empresas exportadoras mexicanas para un análisis específico que incluye precios, volúmenes de venta y costos de producción. Paralelamente, se evalúa si existe un daño real a la industria fresera de Estados Unidos, lo que será clave para definir si se aplican medidas.

Extorsión Pega a Vendedores de Fresas en Guanajuato

De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Aduanas de México, México produjo 610 mil toneladas de fresa en 2025, de las cuales el 58% se destinó a exportación. Casi la totalidad de estos envíos tuvo como destino Estados Unidos, generando ingresos por aproximadamente 1,144 millones de dólares.

El proceso podría extenderse por más de un año, con resoluciones finales previstas hacia finales de 2026, según el Consejo Nacional Agropecuario.

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