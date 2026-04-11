Rescatan a Niño de 9 Años Encerrado Durante Más de un Año en una Camioneta en Francia

En el pueblo de Alsacia en Francia fue hallado un niño de 9 años que había sido encerrado en una camioneta durante más de un año.

El menor fue descubierto por la policía, desnudo y desnutrido en el vehículo, informó la Fiscalía de Mulhouse, después de encarcelar a su padre y dejar bajo control judicial a su pareja.

El menor fue descubierto tras el aviso de una vecina que escuchó ruidos al interior de la camioneta que se encontraba estacionada en un patio vecinal.

El niño se encontraba en posición fetal tapado con una manta sobre residuos, cerca de excrementos, y sin poder caminar derivado de su prolongada inmovilidad.

Salud

Vivía sin higiene, debía hacer sus necesidades en bolsas y botellas y tenía meses sin bañarse.

Por lo que fue trasladado de urgencia al hospital, donde permanecía internado, aunque fuera de peligro.

De acuerdo con el fiscal, el padre, de 43 años, aceptó haber encerrado al niño desde finales de 2024 para evitar su supuesto internamiento psiquiátrico, sin base médica, y deseado por su pareja, de 37.

El hombre fue encarcelado e imputado por secuestro y privación de cuidados; en tanto que su pareja lo fue por omisión de auxilio y quedó bajo control judicial, pero ella niega los hechos.

Fueron puestos bajo protección de las autoridades el menor y sus dos hermanas, de 12 y 10 años.

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Con información de EFE

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