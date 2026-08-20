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FBI Allana Casa de Excongresista Eric Swalwell: Investigan Conducta Sexual Inapropiada

El registro forma parte de una investigación federal, dentro de la que el FBI ha hablado con dos mujeres que denunciaron públicamente al exlegislador

Eric Swalwell, Excongreista DemócrataEric Swalwell, excongreista demócrata. Foto: Reuters | Archivo

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Eric Swalwell, excongresista demócrata, bajo la lupa del FBI por denuncias de conducta sexual inapropiada. Dispositivos electrónicos confiscados y testimonios impactantes.

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