Suman 34 Muertos por Ataques de EUA contra Supuestas Narcolanchas en el Caribe y Pacífico

Estados Unidos atacó una supuesta narcolancha en las costas del Pacífico colombiano. Este ataque se suma a los efectuados en el Caribe que han dejado un saldo de unas 34 personas muertas acusadas de participar en acciones del narcotráfico, aunque ninguna de ellas fue enjuiciada.

Nuevo ataque de Estados Unidos deja dos muertos frente a las costas de Colombia

El Ejército de Estados Unidos realizó un nuevo ataque contra una supuesta embarcación del narcotráfico. En esta ocasión, el ataque ocurrió frente a las costas de Colombia, en aguas internacionales.

El recién renombrado Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmó que habría dos muertes por este ataque, ocurrido el 21 de octubre. Al respecto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, declaró:

Ayer, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada que se dedicaba al narcotráfico en el Pacífico Oriental.

Pete Hegseth señaló que el barco involucrado transportaba narcóticos y consideró que los narcoterroristas involucrados no obtendrán “ni refugio ni perdón”.

Nuestra inteligencia sabía que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de tránsito del narcotráfico y transportaba narcóticos. Los narcoterroristas que intentan traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio.

El ataque ocurre en medio de un aumento en las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia. Mientras que Gustavo Petro citó a su embajador en Estados Unidos, Donald Trump anunció el fin de la ayuda financiera al país sudamericano.

Suman 34 muertos por ataques de Estados Unidos en el Caribe

Hasta ahora, suman 34 muertos en el Caribe por los ataques de Estados Unidos hacia presuntas embarcaciones del narcotráfico. Los bombardeos han sido señalados por organizaciones como Human Rights Watch como “ejecuciones extrajudiciales” donde se faltó al debido proceso, pues ninguno de los presuntos narcotraficantes fue enjuiciado o detenido.

El primer ataque reportado por el gobierno estadounidense ocurrió el pasado 2 de septiembre frente a las costas de Venezuela, en medio de un creciente temor por una invasión terrestre al país gobernado por Nicolás Maduro.

Ahora, las presiones se han extendido hacia Colombia, mientras que en Panamá un grupo de militares estadounidenses realizó maniobras de supervivencia en la selva por invitación del gobierno.

Mientras que Donald Trump ha señalado que informaría al Congreso sobre cualquier incursión terrestre, el gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado un asedio en sus aguas. No pocos especialistas han comparado el clima actual en la región con el que antecedió a la invasión estadounidense en Panamá en 1989, para derrocar a Manuel Noriega, quien enfrentó cargos por narcotráfico en Estados Unidos.

Actualmente, el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar el llamado “Cártel de los Soles”. Tras el inicio de estas operaciones, se dio la renuncia adelantada de Alvin Holsey, comandante de Estados Unidos asignado a Latinoamérica, a través del Comando Sur. El militar anunció que adelantaba su retiro.

Con información de EFE y AFP