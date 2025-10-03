Mark Carney Viajará a Washington el Martes para Negociar Aranceles con Donald Trump

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, realizará una visita de trabajo a Washington la próxima semana: se reunirá con Donald Trump para hablar sobre aranceles y otras "prioridades compartidas en una nueva relación económica y de seguridad" entre ambos países.

Carney hará el viaje a Estados Unidos el martes 7 de octubre para reunirse con el presidente Trump y, de acuerdo con el comunicado del gobierno canadiense, hablar principalmente sobre los aranceles aduaneros.

"Canadá y Estados Unidos iniciaron consultas el mes pasado que nutrirán los preparativos para la primera revisión conjunta de (T-MEC)", señaló la oficina de Carney este viernes 3 de octubre.

Será la segunda visita de Carney a la Casa Blanca en seis meses

Hay que señalar que se trata de la segunda visita de Mark Carney a la Casa Blanca desde que fue electo en abril pasado. La principal tensión entre ambos países se debe a la guerra comercial iniciada por la administración Trump, misma que ha afectado a la economía canadiense.

Y es que Canadá registró una caída de su PIB de cerca del 1.5% en el segundo trimestre y una reducción de las exportaciones del 27%.

Canadá, al igual que México, sostiene conversaciones desde hace meses con Estados Unidos con el objetivo de eliminar los aranceles estadounidenses a productos canadienses, pero las negociaciones no han avanzado mucho.

Recordemos que Trump impuso aranceles a productos canadienses no cubiertos por el T-MEC, el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

El T-MEC será revisado en el 2026 y Donald Trump ya ha empezado a presionar con el fin de garantizar condiciones más favorables para los productos estadounidenses.

En septiembre pasado, durante de la Asamblea General de la ONU, Mark Carney señaló que las negociaciones comerciales con el país vecino seguían su curso, y que muchas cuestiones pendientes pasarían a una próxima revisión del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, llamado T-MEC.

