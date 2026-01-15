Irán Reabre su Espacio Aéreo Tras Cierre Temporal.

El espacio aéreo de Irán ha sido reabierto tras un cierre temporal anunciado previamente este mismo jueves, según el sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24.

La Organización de Aviación Civil iraní reportó que los cielos del país albergan vuelos entrantes y salientes, y los aeropuertos brindan servicios a los pasajeros, informó la agencia estatal Tasnim.

"Los pasajeros deben comunicarse con el sistema 199 antes de salir hacia el aeropuerto y ser informados sobre su vuelo", añadió el medio oficialista del régimen.

El cierre duró más de cuatro horas, según las directrices para pilotos emitida por Irán, que se encuentra en una ruta aérea clave entre Oriente y Occidente.

Las aerolíneas internacionales rodearon el país por el norte y el sur, pero después de una prórroga, el cierre expiró y varios vuelos nacionales transitaban por su espacio aéreo poco después de las 7:00 horas, tiempo local.



