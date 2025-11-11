Presidente Israelí Califica Ataques de Colonos en Cisjordania Como una 'Línea Roja Traspasada'

El presidente de Israel, Isaac Herzog, emitió una condena contra actos de violencia perpetrados por colonos durante la noche del martes en Cisjordania, calificándolos como acontecimientos estremecedores y graves que requieren una respuesta firme de las autoridades estatales.

Decenas de colonos israelíes enmascarados atacaron dos aldeas palestinas en el norte de Cisjordania, específicamente Beit Lid y Deir Sharaf, incendiando vehículos y otras propiedades antes de enfrentarse con soldados israelíes enviados para detener los disturbios, según informaron autoridades israelíes y palestinas.

Video: En 2025 se Dará la Anexión de Cisjordania, Asegura Ministro de Israel.

Herzog difundió su posicionamiento a través de un comunicado en su cuenta de la red social X, donde expresó su rechazo a los sucesos protagonizados, por lo que describió como un puñado de individuos violentos y peligrosos.

La policía israelí reportó el arresto de cuatro israelíes, por lo que calificó como violencia extremista, mientras que el Ejército israelí informó que cuatro palestinos resultaron heridos durante los incidentes. Tanto la policía como la agencia de seguridad interna Shin Bet iniciaron investigaciones sobre los hechos.

El presidente israelí señaló que los ataques afectaron tanto a civiles como a soldados, subrayando la gravedad de los hechos al indicar que este tipo de violencia traspasa una línea roja. Herzog enfatizó que esta situación representa un límite inaceptable que no puede tolerarse.

Videos difundidos en redes sociales muestran dos camiones carbonizados envueltos en llamas, con una construcción cercana también incendiada. El funcionario palestino Muayyad Shaaban, quien encabeza la Comisión gubernamental contra el Muro y los Asentamientos, detalló que los colonos incendiaron cuatro camiones lecheros, tierras de cultivo, chozas de hojalata y tiendas pertenecientes a una comunidad beduina local.

En su declaración, el mandatario hizo un llamado directo a todos los funcionarios del Estado para que actúen con decisión ante estos incidentes. Herzog planteó la necesidad de erradicar por completo este fenómeno de violencia, demandando medidas contundentes de las instituciones gubernamentales.

El Ejército israelí indicó que los soldados respondieron inicialmente a los ataques de colonos en las aldeas mencionadas, y que posteriormente los colonos huyeron a una zona industrial cercana donde atacaron a los soldados enviados a la escena y dañaron un vehículo militar.

Este incidente representa el más reciente de una serie de ataques violentos perpetrados por jóvenes colonos en Cisjordania. La violencia de los colonos ha aumentado desde el inicio de la guerra en Gaza hace dos años, intensificándose particularmente en las últimas semanas durante la cosecha anual de olivos por parte de los palestinos.

La oficina humanitaria de la ONU informó la semana pasada que en octubre se registraron más ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania que en cualquier otro mes desde que comenzó a llevar registros en 2006, con más de 260 ofensivas reportadas.

Shaaban afirmó que los ataques forman parte de una campaña para expulsar a los palestinos de sus tierras y acusó a Israel de proporcionar protección e inmunidad a los colonos. El funcionario palestino solicitó sanciones contra grupos que patrocinan y apoyan lo que denominó el proyecto de terrorismo colonial de asentamientos.

Palestinos y trabajadores de derechos humanos acusan al Ejército y a la policía israelíes de no detener los ataques de los colonos. El gobierno de Israel está dominado por colonos de Cisjordania, y la fuerza policial está supervisada por el ministro del gabinete Itamar Ben-Gvir, identificado como un líder colono de línea dura.

El presidente francés Emmanuel Macron denunció los ataques durante su reunión con el presidente palestino Mahmoud Abbas, efectuada el martes en París. El mandatario francés señaló que la violencia de los colonos y la aceleración de los proyectos de asentamientos han alcanzado nuevos niveles, amenazan la estabilidad de Cisjordania y constituyen violaciones del derecho internacional.

Con información de AP.

Historias recomendadas:

CT