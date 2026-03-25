México Reanuda Envíos de Paquetería a EUA: ¿A Partir de Cuándo y Por Qué se Habían Suspendido?

La secretaría de Relaciones Exteriores informó que los envíos de paquetería de México con destino a Estados Unidos se reanudan, luego de que el 29 de agosto de 2025, Estados Unidos anuncira que cobraría impuestos a todos los paquetes recibidos de cualquier país del mundo y con independencia del valor de las mercancías.

Hoy, después de 8 meses de la medida, la cancillería indicó que en compromiso con la ciudadanía, Correos de México mantendrá los mismos costos de envío.

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¿A partir de cuándo se reanudarán los envíos de México a EUA?

Los envíos de paquetería de México a Estados Unidos se reanudan, a partir de este miércoles 25 de marzo. Señaló que la paquetería se enviará bajo "las nuevas disposiciones" establecidas por el gobierno de ese país y bajo la normativa de la operación postal internacional.

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Aunque se mantendrán los mismos costos de envío, SRE destacó que se deberán cumplir con los nuevos requisitos aplicables para el envío de mercancía a Estados Unidos, los cuáles son:

Cargo de un 10% sobre el valor declarado del paquete como impuesto cobrado por el Gobierno de Estados Unidos.

Valor máximo de 800 dólares por envío

Peso máximo de 20 kilogramos

Declaración detallada del contenido y el país de fabricación de los artículos.

"Los envíos se realizarán directamente de México a Estados Unidos sin existir otro país como intermediario".

Para concoer más detalles de los paquetes se pueden revisar en la página www.correosdemexico.gob.mx o hablar al 800 701 4500 y 800 701 7000, de lunes a viernes de 9 a 19 horas y sábados de 9 a 14 horas.

¿Por qué se suspendió el envío de paquetería de México a EUA?

A partir del 29 de agosto de 2025, se dio conocer que Estados Unidos cobraría impuestos a todos los paquetes recibidos de cualquier país del mundo y con independencia del valor de las mercancías, por lo que Correos de México suspendería temporalmente los envíos hacia Estados Unidos, en tanto se definían los procesos operativos.

Esto luego de que Donald Trump firmara la Orden Ejecutiva 14324, con la que suspendía el ingreso libre de impuestos para paquetes con mercancías con un valor inferior a 800 USD —exención conocida como “de minimis”. Pero no solo México suspendió el envío de paquetería también lo hizo Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelandia.

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