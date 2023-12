No Hay Orden para Detener a Jorge Glas, ‘Huésped’ en Embajada México: Fiscal de Ecuador

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, aseveró hoy, 18 de diciembre de 2023, que no existe una orden de detención contra el exvicepresidente Jorge Glas, quien está en calidad de "huésped" en la Embajada de México, país al que Ecuador pidió que lo "invite" a abandonar dicha representación diplomática.

Apuntó que han solicitado que Glas comparezca a la Fiscalía en el marco del denominado caso "Reconstrucción", para realizar "algunas diligencias. Sin embargo, esto no ha sido posible todavía". "No existe una orden de detención, no es que se haya solicitado que sea capturado, como quizá hemos podido leer en varias redes sociales", dijo Salazar en la televisión Telamazonas.

Explicó que "simplemente el ciudadano tiene que concurrir a la Fiscalía General del Estado, no tiene una orden de detención, entonces no se puede hablar de que se está persiguiendo, simplemente estamos realizando actos de investigación", insistió.

El fin de semana, la Fiscalía pidió la localización de Glas, que ya estuvo en la cárcel entre 2017 y 2022 acusado por casos de corrupción, que él niega.

Pedido a México

El domingo, 17 de diciembre, el Gobierno de Ecuador solicitó a la Embajada de México que invite al exvicepresidente en el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), a que abandone esa legación diplomática "para que cumpla con la obligación de presentarse ante el Fiscal de la Unidad de Fuero de Corte Nacional".

Ello, para que se someta a "varias diligencias investigativas dentro de los procesos judiciales en curso" y en los que "se encuentra inculpado y procesado", indicó en un escrito.

La Cancillería ecuatoriana, además, aseguró que "apreciará" que la Embajada le haga llegar "de inmediato la información relativa a la razón de la presencia" de Glas en esa sede diplomática.

Asimismo, el Gobierno ecuatoriano consideró "que no sería lícita" una eventual concesión de asilo diplomático a Glas, en virtud del Artículo III de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 que descarta ese derecho a personas que estuvieren "inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes".

"Huésped" de la Embajada

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en México indicó en un comunicado que Glas se presentó en la Embajada, en Quito, el domingo "para solicitar su ingreso y salvaguarda, expresando temor por su seguridad y libertad personal". E indicó que, de conformidad con el marco jurídico mexicano en materia de protección internacional a personas, "se permitió el acceso Glas Espinel en calidad de huésped".

En caso de que Glas formalice una solicitud de asilo político, avanzó que "el Gobierno de México la analizara detenidamente y recabará la información necesaria para proceder como corresponda, de conformidad con los tratados internacionales pertinentes de los que México y Ecuador son parte y con el derecho internacional consuetudinario en la materia".

Aseguró que el Gobierno de México y su Embajada en Ecuador "están en la mejor disposición de mantener el diálogo y colaboración con las autoridades ecuatorianas para allegarse de toda la información necesaria sobre la situación" de Glas.

