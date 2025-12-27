Noboa Destaca Visita de Messi a Ecuador como Señal de Confianza Internacional

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este sábado que la llegada de Lionel Messi y el Inter Miami al país constituye “una muestra clara de la confianza internacional” en Ecuador. El equipo estadounidense disputará un partido amistoso el próximo 7 de febrero como parte de su gira por América Latina, denominada Champions Tour.

A través de su cuenta de X, Noboa dio la bienvenida al club y al astro argentino, señalando que Ecuador es un país que abre sus puertas a grandes inversiones, al deporte de alto nivel y a eventos de alcance mundial.

El mandatario compartió además la publicación en la que Inter Miami confirmó su recorrido por tres países de la región, entre ellos Ecuador.

Gran expectativa

Inter Miami llegará a Guayaquil para enfrentar al Barcelona Sporting Club en el estadio Banco Pichincha, escenario con capacidad para alrededor de 60 mil espectadores. El partido ha generado gran expectativa entre los aficionados, que se preparan para recibir a una de las figuras más importantes del fútbol mundial.

Daniel Molina, gestor principal del acuerdo entre el club estadounidense y Barcelona de Guayaquil, señaló el pasado 10 de diciembre que este encuentro podría ser “la última vez que vean a Messi jugando en Ecuador”. Añadió que se eligió un estadio de gran magnitud para permitir la asistencia de aficionados de todo el país.

