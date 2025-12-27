Acuerdan Tailandia y Camboya un ‘Alto al Fuego Inmediato’ en su Conflicto

Este sábado 27 de diciembre de 2025, Tailandia y Camboya acordaron un ‘alto el fuego inmediato’ en su conflicto fronterizo, que ha dejado más de 40 muertos y un millón de desplazados en tres semanas de enfrentamientos.

Este mes se reavivó la disputa limítrofe entre los dos países, con disparos de artillería, tanques, drones y aviones de combate.

Esta escalada rompió una tregua previa cuyo mérito se atribuyó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Conflicto

El conflicto tiene su origen en un antiguo pleito sobre la demarcación de su frontera de 800 kilómetros establecida en el periodo colonial francés, así como en una serie de templos antiguos situados a lo largo de la línea divisoria.

Una declaración conjunta obtenida por la AFP del lado camboyano, indica que ambas partes permitirán que civiles regresen a sus hogares con seguridad y anuncia la entrada en vigor de la tregua a las 05H00 GMT.

Ambas partes acuerdan permitir que los civiles que residen en las zonas fronterizas afectadas regresen a sus hogares lo antes posible, sin obstáculos y con total seguridad y dignidad

Con este acuerdo cientos de miles de personas evacuadas, obligados a dormir en tiendas de campaña o en los centros de acogida de emergencia abarrotados desde que se reanudaron las ofensivas el 7 de diciembre, podrán pasar en sus hogares el Año Nuevo.

El documento firmado por los ministros de Defensa menciona también la congelación de las posiciones militares, el desminado de las áreas limítrofes y la cooperación policial para combatir la ciberdelincuencia.

Además, Bangkok liberará bajo este acuerdo a 18 soldados detenidos, cuando se cumplan 72 horas de alto el fuego efectivo.

Los más recientes balances oficiales indican que en las tres semanas de enfrentamientos un total de 47 personas han muerto: 26 en el lado tailandés y 21 en el lado camboyano.

