Corte Suprema de EUA Falla Contra Prohibición de ‘Terapias de Conversión’: ¿En Qué Consisten?

El Tribunal Supremo de Estados Unidos de América (EUA) determinó hoy, 31 de marzo de 2026, que los estados no pueden prohibir las llamadas 'terapias de conversión' para cambiar la orientación sexual o la identidad de género de menores.

El fallo se logró con ocho votos a favor y uno en contra de la jueza progresista Ketanji Brown Jackson.

El alto tribunal justificó la decisión con base en la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de religión, expresión, prensa y reunión.

En nombre de la mayoría de la Corte estadounidense, el juez Neil Gorsuch explicó: "La Primera Enmienda constituye un escudo contra cualquier intento de imponer la ortodoxia en el pensamiento o la expresión en este país".

¿Qué son las ‘terapias de conversión’?

La terapia de conversión busca que los menores homosexuales se identifiquen como heterosexuales y que los niños transgénero encajen en el género al nacer.

Se trata de una práctica favorecida por algunos conservadores religiosos.

Mientras que la ONU la considera tortura.

La terapia de conversión está desacreditada por organizaciones médicas.

Las investigaciones científicas han demostrado que esta práctica es ineficaz e incluso puede ser peligrosa, generando problemas de salud mental.

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Respuesta a decisión en Colorado

Cabe señalar que el fallo del alto tribunal es una respuesta a la prohibición a las terapias de conversión que había fijado Colorado, uno de los 20 estados que han vetado esa práctica.

En 2019, Colorado promulgó una ley que prohibía a los profesionales de la salud mental realizar cualquier práctica o tratamiento, incluyendo la terapia verbal, que intente cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona.

Los infractores se enfrentan a multas de hasta 5 mil dólares y pueden ser suspendidos del ejercicio de su profesión o pueden perder el permiso.

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¿Fallo anula la ley de Colorado?

Técnicamente, la decisión del Tribunal Supremo no anula la ley de Colorado, que sigue en vigor, pero envía el asunto a tribunales inferiores que muy probablemente fallarán en el mismo sentido.

Luego de darse a conocer la noticia, se generaron reacciones diversas. El grupo religioso First Liberty Institute celebró la decisión, al considerar que no se debe "censurar" la libertad de los profesionales.

Mientras que el Proyecto Trevor, organización dedicada a prevenir el suicidio en los jóvenes del colectivo KGTBI, advirtió que el fallo es un "trágico paso atrás".

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Con información de EFE.

spb