Candidatos Conservadores, López Aliaga y Fujimori, Lideran Elecciones en Perú

El ultraconservador Rafael López Aliaga y la derechista Keiko Fujimori encabezaban este domingo los resultados preliminares de las elecciones en Perú, según datos oficiales con el 9.36% de las mesas escrutadas, en un contexto de prolongada inestabilidad política que ha erosionado la confianza de los votantes.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), López Aliaga obtenía el 20.7% de los votos, seguido por Fujimori con el 17%. En tercer lugar se ubicaba el centrista Jorge Nieto, con un 15.6%.

Tal como anticipaban las encuestas, ningún candidato alcanzaría el 50% necesario para ganar en primera vuelta, por lo que se proyecta un balotaje el próximo 7 de junio. Este escenario prolonga la incertidumbre en el tercer mayor productor mundial de cobre, que busca dejar atrás escándalos de corrupción y contener el aumento de la criminalidad.

Millones de Peruanos Salen a Votar en Elecciones 2026; Apuntan a Segunda Vuelta

La jornada electoral estuvo marcada por retrasos: las urnas cerraron a las 18:00 hora local, una hora más tarde de lo previsto, debido a demoras en la instalación de mesas y la ausencia de algunos funcionarios.

Como resultado, las autoridades extendieron la votación para el lunes a unas 63 mil personas que no pudieron sufragar. En total, cerca de 27.3 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar.

Abanico electoral

Con un número récord de candidatos, los peruanos enfrentaron una amplia oferta electoral que incluyó opciones de extrema derecha e izquierda, empresarios y figuras atípicas como un excomediante, todos prometiendo cambios profundos.

El malestar ciudadano también se hizo evidente. “Tengo que trabajar y no puedo votar. Estas elecciones son un desastre”, expresó la votante Margarita Sandoval, de 35 años, tras esperar al menos dos horas para ingresar a su centro de votación.

Jurado Nacional de Elecciones Posterga 24 Horas Más Elección Presidencial en Perú

Por su parte, Fujimori —quien busca la presidencia por cuarta vez tras perder en tres segundas vueltas previas— centró su campaña en ofrecer orden y estabilidad económica, en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad. No obstante, su figura sigue generando polarización debido al legado de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori, condenado por violaciones a los derechos humanos.

Antes de emitir su voto, la candidata visitó la tumba de su padre acompañada por familiares. “En los últimos días antes de que mi padre partiera me pidió que yo sea la candidata si es que él no podía asumir esa responsabilidad”, declaró brevemente ante la prensa.

Historias recomendadas:

Trump Critica al Papa León XIV; Dice que es 'Débil' Ante el Crimen y 'Peor' en Política Exterior

Trump No decide Por Sí Mismo: Carlson Critica Guerra Contra Irán