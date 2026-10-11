Internacional

Sismo de Magnitud 5.1 Sacude Perú; Autoridades Descartan Tsunami

El temblor se registró en la sureña región de Arequipa; hasta el momento se no reportan daños en infraestructura ni víctimas mortales

Foto: AFPFoto: AFP
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